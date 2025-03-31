



В Центральном районе Волгограда кардинальные изменения ожидаются на ставшей пешеходной площади Павших борцов. Как сообщает ИА «Высота 102», более 9,9 млн рублей власти планируют потратить на демонтаж асфальта перед собором Александра Невского и укладку вместо него тротуарной плитки в трех цветах.

Заказчиком работ, согласно данным, размещенным на сайте государственных заказов, выступает муниципальное предприятие «Волгоградзеленхоз». Точная сумма, которую готовы потратить на комплекс работ, составляет 9 973 739 рублей и 6 копеек.

На эти средства, а возможно, и за меньшую сумму, которую озвучит победитель торгов, подрядчик должен полностью демонтировать на площади Павших борцов старый асфальт и бетонные бордюры. Избавившись от прежнего покрытия, рабочие должны будут устроить новое основание из песка и щебня. После этого на площади уложат новую тротуарную плитку. Цвета покрытия уже прописаны в смете. Это антрацит, терракот, и колормикс. Иными словами, площадь Павших борцов по итогам преображения окрасится в красно-серые тона.

Отметим, что концепция преображения площади в самом сердце Волгограда была утверждена на Градостроительном совете еще четыре года назад – в октябре 2020 года. Тогда известные волгоградские архитекторы совместно с депутатами и чиновниками постановили «раскрасить» пешеходную зону в красные тона, замостив ее плиткой. В частности, как было озвучено экспертами, рисунок должен представлять собой ромбовидную сетку с красным заполнением. Тогда же сообщалось, что возле театра и Главпочтамта появятся две зоны отдыха, а посередине площади предполагалось устройство авансцены.