На Острове Людникова после жалоб волгоградцев главе СКР началась большая уборка





В Волгограде на Острове Людникова в поселке Нижние Баррикады началось благоустройство территории после жалоб жителей главе СКР. За обрезкой разросшихся деревьев утром 31 марта застали рабочих корреспонденты ИА «Высота 102».





Напомним, в марте читатели информагентства обратили внимание на удручающее состояние мемориала, установленного на могиле 18-летнего защитника Сталинграда комсомольца Николая Петухова. Как сообщала «Высота 102», памятный знак, расположенный за заводом «Баррикады», частично разрушился, оброс мусором и сорняками. При этом, по словам волгоградских экскурсоводов, территория, где во время Сталинградской битвы вела ожесточенные бои с противником 138-я стрелковая дивизия полковника Людникова, остается одним из самых популярных у туристов мест в Волгограде.





Накануне, 30 марта, на состояние мемориального комплекса «Остров Людникова», который является памятником истории и культуры Волгоградской области, обратил внимание глава СК России Александр Бастрыкин. Председатель Следственного комитета поручил руководителю регионального СУ СК России Василию Семенову организовать проверку по факту жалоб жителей Волгограда и доложить о промежуточных ее результатах. Уже утром следующего дня в поселке Нижние Баррикады начались работы по приведению памятной территории в порядок.









Редакция ИА «Высота 102» продолжит следить за преображением мемориального комплекса.









Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»