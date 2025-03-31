Расследования

Суд отправил в СИЗО виновника гибели подростка на дороге под Волгоградом

Расследования 31.03.2025 15:18
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31.03.2025 15:18


Городищенский суд Волгоградской области избрал меру пресечения водителю, который 28 марта сбил двоих подростков, один из которых скончался на месте. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, трагедия произошла по дороге из хутора Варламов в сторону поселка Котлубань. 
Сбив подростков, водитель ВАЗ-21070, который, как оказалось, находился в состоянии алкогольного опьянения,  скрылся с места преступления. 16-летний юноша погиб на месте от полученных травм, а его 14-летний товарищ выжил, его доставили в нейрохирургию больницы №7 в Волгограде. Сейчас врачи оценивают его состояние как средней тяжести. 
На следующий день Виктор Т. был задержан сотрудниками полиции. В этот же день ему предъявлено обвинение.
На суде сторона защиты не возражала против избрания меры пресечения обвиняемого в виде заключения под стражу. В изоляции от общества Виктор Т. пробудет до 29 мая. 
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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