Происшествия

В Волгограде маршрутка сбила школьника на ул. Бардина

Происшествия 31.03.2025 16:33
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31.03.2025 16:33


31 марта в Тракторозаводском районе Волгограда произошло ДТП с участием школьника. Как сообщает ИА «Высота 102», во второй половине дня молодой человек пытался перебежать проезжую часть рядом с остановкой общественного транспорта «Рынок», однако попал под колёса машины.

- В 14:15 водитель, управляя автомашиной «Газель», напротив дома № 1 по ул. Бардина совершил наезд на 15-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранителей, школьник был госпитализирован прибывшими на место медиками. Отметим, все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливает следственно-оперативная группа.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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