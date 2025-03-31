Расследования

В Волгограде опровергли причастность неизвестного к страшной гибели школьниц

Расследования 31.03.2025 17:13
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31.03.2025 17:13


Разбившиеся при падении две волгоградские школьницы не контактировали с неизвестным мужчиной в соцсетях перед своей гибелью. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник, который опроверг информацию, опубликованную телеграм-каналом BAZA. По данным популярного паблика, неизвестный мужчина якобы уговорил девочек выйти на общий балкон на 16-м этаже и прыгнуть. 

– Это самый настоящий фейк. Никаких переписок девочки не вели, всё чисто, – заявил источник «Высоты 102» в компетентных органах. 

Напомним,  страшная трагедия произошла в Кировском районе Волгограда вечером 30 марта. Под окнами 16-этажного жилого дома №123 по ул. 64-й Армии нашли тела двух девочек-подростков. Школьницы погибли в результате падения с высоты. Одной было 11, другой – 13 лет. Обе жили в одном доме на ул. Козака. Но их тела нашли под окнами многоэтажки в двух километрах от их дома. 

Девочки не привлекали внимание учителей и родных каким-то нестандартным поведением. Более того, школьницы не оставили каких-либо записок или сообщений в Сети перед гибелью. В связи с этим правоохранители рассматривают в том числе и версию о несчастном случае.  

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