Процесс обучения очередного набора слушателей «Школы фермера» начнется в апреле в Волгограде

Совместный проект Россельхозбанка, администрации региона и Волгоградского государственного аграрного университета реализуется в Волгоградской области с сентября 2020 года.

Приоритетными направлениями для обучения в этом потоке определены: «Выращивание зерновых, зернобобовых и масличных культур», «Мясное и молочное животноводство».

За 2,5 месяца слушатели получат теоретические знания, побывают на ведущих сельскохозяйственных предприятиях региона. По итогам аттестации агропредприниматели получат дипломы государственного образца.

Впервые среди кандидатов на обучение в проекте – участники СВО.

– Для себя определился, после возвращения из зоны специальной военной операции – связать жизнь с сельским хозяйством. Имею небольшое хозяйство в Светлоярском районе. Хочу повышать образование в этом направлении, научиться прибыльно выстраивать бизнес, – сказал слушатель проекта Сергей Батанов.

Всего к обучению приступят 40 человек, среди них – 15 участников СВО, а также члены их семей.

С начала существования проекта по стране профильное образование в проекте «Школа фермера» получили более 7000 человек.

Фото: Россельхозбанк