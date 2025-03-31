В Волжском засняли вандала, изрисовавшего фасад отделения ЕР





Власти Волжского совместно с правоохранителями разыскивают вандалов. Как сообщает ИА «Высота 102», всё произошло ночью 29 марта у дома № 97 на пр. Ленина. Один из мужчин остановился у витрины отделения партии «Единая Россия» и разрисовал стекло, под которым находились портреты местных функционеров. Досталось вскоре и входной группе.





Часом ранее здесь же другой мужчина молотком разбил остекление магазина «Пятерочка».





Отметим, муниципалитет просит откликнуться волжан, владеющих информацией о злоумышленниках. Сообщить о них можно как в администрацию, так и обратившись в полицию.

Фото и видео: пресс-служба администрации Волжского