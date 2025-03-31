Общество

Десять волгоградцев оштрафовали за уличную торговлю соленьями и носками

Общество 31.03.2025 21:01
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31.03.2025 21:01


Десять жителей Волгограда привлечены к административной ответственности за продажу товаров и продуктов питания на улице Ангарская. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, граждане с января по февраль каждый день торговали сухофруктами, орехами, фруктами, соленьями, рыбой, очками и чулочно-трикотажными изделиями около одного из домов на улице Ангарская.  

Уличные торговцы попали в поле зрения участкового. На них были составлены административные протоколы за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Постановлениями мирового судьи судебного участка № 82 Дзержинского судебного района Волгограда все десять торговцев признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ, и оштрафованы на 1 тысячу рублей каждый. Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.

Фото V102.RU (архив)

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