Общество

Под Волгоградом реконструируют сети водоснабжения села Гмелинка за 83 млн рублей

Общество 31.03.2025 21:30
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31.03.2025 21:30


В Старополтавском районе Волгоградской области власти готовятся приступить к обновлению коммунальных сетей села Гмелинка. Как сообщает ИА «Высота 102», в населённом пункте, где проживают порядка 2 тыс. человек, комплексно обновят коммуникации отвечающие за водоснабжение.

Согласно проектно-сметной документации, здесь должны появиться современная станция водоочистки, насосная, два резервуара для чистой воды по 40 м3, накопитель коммунальных стоков объёмом порядка 300 м3, проложены несколько сотен метров трубопроводов, обустроена камера подключения к существующим коммуникациям.

Все объекты коммунальной инфраструктуры будут автоматизированы. Доступ к ним должен быть ограничен, а за всеми сооружениями обустроен круглосуточный видеомониторинг.

Отметим, на эти цели из бюджета выделено 83 млн рублей. Исполнителя власти отберут по итогу открытого аукциона в середине апреля. Завершить строительные работы компании предстоит к 26 августа 2026 года.

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