Общество

Корпус радионуклидной терапии возведут возле онкоцентра в Волгограде

Общество 31.03.2025 13:08
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31.03.2025 13:08


В Дзержинском районе Волгограда построят современный корпус радионуклидной терапии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ФАУ «Главгосэкспертиза России», проектно-сметная документация получила положительное заключение специалистов. 

– Здание будет разноуровневое высотой 1-2 этажа сложной формы. Особое внимание было уделено созданию комфортных условий для пациентов и их сопровождающих, а также безопасности корпуса, так как это объект с источниками ионизирующего излучения, – рассказала эксперт Главгосэкспертизы России Вера Наумова.

Площадь нового отделения составит без малого 6500 квадратных метров. Проектом предусмотрено девять коек для проходящих терапию пациентов и одна койка дневного стационара.  

Здание будет состоять из административного и циклотронно-радиохимического блоков, а также блока спецочистки жидких радиоактивных отходов, общих и вспомогательных помещений, блоков радионуклидной диагностики (ПЭТ/КТ, ОФЭКТ/КТ), терапии и обеспечения.

Для обеспечения бесперебойной работы отделения предусмотрено строительство автономной котельной, трансформаторной подстанции, других вспомогательных объектов и коммуникаций. 

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