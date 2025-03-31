Корпус радионуклидной терапии возведут возле онкоцентра в Волгограде





В Дзержинском районе Волгограда построят современный корпус радионуклидной терапии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ФАУ «Главгосэкспертиза России», проектно-сметная документация получила положительное заключение специалистов.

– Здание будет разноуровневое высотой 1-2 этажа сложной формы. Особое внимание было уделено созданию комфортных условий для пациентов и их сопровождающих, а также безопасности корпуса, так как это объект с источниками ионизирующего излучения, – рассказала эксперт Главгосэкспертизы России Вера Наумова.

Площадь нового отделения составит без малого 6500 квадратных метров. Проектом предусмотрено девять коек для проходящих терапию пациентов и одна койка дневного стационара.

Здание будет состоять из административного и циклотронно-радиохимического блоков, а также блока спецочистки жидких радиоактивных отходов, общих и вспомогательных помещений, блоков радионуклидной диагностики (ПЭТ/КТ, ОФЭКТ/КТ), терапии и обеспечения.

Для обеспечения бесперебойной работы отделения предусмотрено строительство автономной котельной, трансформаторной подстанции, других вспомогательных объектов и коммуникаций.