Росгидрометцентр предупредил волгоградцев о ливне, грозе и усилении ветра





В Волгоградской области апрель начнётся с ухудшения погодных условий. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогностическую карту предупреждений Росгидромета, с 1 по 3 апреля в регионе будет действовать жёлтый уровень погодной опасности. Специалисты ожидают ливень, грозы и усиление ветра.

Первый удар стихии начнётся с 23:00 31 марта. Метеорологи обещают в отдельных районах области грозы. Продлятся они вплоть до полуночи 2 апреля. Практически одновременно, с 1:00 1 апреля прогнозируется туман. Улучшится видимость должна лишь к 15:00. С 6:00 до 18:00 1 апреля ожидается сильный дождь.

Кроме того, на протяжении первых апрельских дней череду ненастий усугубит ветер с порывами до 15-18 м/с.

Отметим, несмотря на капризы природы, в целом второй весенний месяц обещает порадовать волгоградцев тёплой погодой. По данным Волгоградского ЦГМС днём с 1 по 3 апреля воздух прогреется до 18…21ºC, ночью температура опустится лишь до 8…13ºC.