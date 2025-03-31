В Садах Придонья открыли торговый центр





Компания «Сады Придонья» реализовала свой очередной значимый проект, внеся весомый вклад в развитие инфраструктуры поселка.

На месте небольшого продуктового магазина «советского образца» компания «Сады Придонья» построила новое здание торгового центра. Общая площадь объекта 426 кв.м. Строительные работы начались прошлой весной. Была создана продуманная до мелочей среда со своим характером, дизайном, организацией пространства. Внешнему облику здания уделено особое внимание: красоту фасаду придает цветное стекло – один из визуальных элементов, а информационную составляющую обеспечивает большой LED-экран.

Торговый центр – это не просто набор магазинов под одной крышей, это удобный комплекс, где собраны самые необходимые сервисы для повседневной жизни, избавляющие жителей от необходимости тратить драгоценные часы на поездки в город.





Что размещается в новом центре? Продовольственный супермаркет и магазин хозтоваров «Все для дома», пункты выдачи заказов от маркетплейсов, студия красоты, аптека, кулинария от ресторана Don Appetit. Благоустроена прилегающая территория: уложены брусчатка, газон, оформлена парковка.

В конце марта состоялось торжественное открытие нового объекта. На площади возле торгового центра собрались руководители и сотрудники компании, депутаты Государственной и Областной Думы, представители исполнительной власти района, те, кто непосредственно принимал участие в строительстве нового объекта и, конечно, жители поселка.





Чтобы этот день запомнился, компания подготовила насыщенную культурную программу. Можно было попробовать вкусную выпечку из новой кулинарии, продегустировать продукцию компании, принять участие в различных мастер-классах, интересных розыгрышах, послушать живое выступление музыкантов.





После официальной церемонии перерезания красной ленточки, почетные гости вместе с президентом компании «Сады Придонья» А.П. Самохиным совершили ознакомительную экскурсию по новому торговому центру, оценив его функциональность и комфорт.

— Сделан еще один шаг в сторону улучшения качества жизни. В Садах Придонья работают тысячи человек, и их комфорт для нас важен, — подчеркнул А.П. Самохин. — Мы прикладываем много усилий для того, чтобы у людей здесь было все необходимое, чтобы за пределы поселка они уезжали разве что в отпуск. Я думаю, у нас это получается, но на этом мы останавливаться не собираемся.

На сегодняшний день в поселке Сады Придонья действуют две современные торговые точки. В ноябре 2023 года компания построила продуктовый минимаркет, торговый центр – следующий этап в развитии инфраструктуры поселка, новый ТЦ должен обеспечить всеми необходимыми сервисами не только жителей Садов Придонья, но и потребителей из близлежащих поселений, а это порядка 2 тысяч человек.

В компании «Сады Придонья» понимают, что долгосрочный успех невозможен без заботы о людях, которые живут и работают на земле. Инвестируя в развитие сельских территорий, компания создает благоприятную среду для жизни и работы, привлекая квалифицированные кадры и способствуя развитию местного сообщества. Это – дальновидный подход, который приносит пользу не только компании, но и всему региону.

Фото: Сады Придонья