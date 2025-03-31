Путин подписал указ об увеличенном призыве россиян на срочную службу





31 марта президент Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную службу. Как сообщает ИА «Высота 102», в этом году весной и летом ряды Вооружённых Сил России пополнят 160 тыс. человек.





Военкоматы традиционно начнут формировать команды для отправки в воинские части в период с 1 апреля по 15 июля. Согласно документу, в этом году призыв затронет граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

Отметим, в весенний призыв 2025 года войска пополнит на 10 тыс. больше новобранцев. В 2024 году этот показатель был установлен указом президента на уровне 160 тыс., в 2023 – 147 тыс., а в 2022 – 134,5 тыс. человек.