Телеком

T2 дарит скидку на MiXXS в честь дня рождения мультиподписки

Телеком 31.03.2025 17:52 Реклама
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31.03.2025 17:52 Реклама


Оператор отмечает трехлетие подписки MiXX. В честь события компания запускает акцию: клиенты могут приобрести MiXXS на три месяца с выгодой в 400 рублей. Предложение доступно всем, у кого сейчас нет активной подписки.
В честь дня рождения мультиподписки MiXX Т2 дарит выгоду при покупке подписки в версии S на три месяца. Пользователи могут оформить абонемент за 500 рублей вместо 900. Приобрести подписку по акции могут абоненты Т2 и других операторов, у которых нет действующей подписки MiXX. Предложение действует с 31 марта по 7 апреля 2025 года включительно. 
Т2 запустила MiXX 31 марта 2022 года. За три года компания развила сервис от статичной подписки до гибкого конструктора с возможностью выбора релевантных предложений. Сегодня MiXX объединяет интернет, музыку, кино, кешбэк и другие полезные опции. Ориентируясь на интересы своих пользователей, оператор продолжает укреплять позиции MiXX как одной из самых удобных и выгодных подписок на рынке. Согласно исследованию Telecom Daily, MiXX занимает лидирующее место на рынке по объему видеоконтента – 26,1 тысячи единиц.
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280, erid: 2SDnjcVNvtU

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