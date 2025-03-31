



31 марта в Волгограде на площадке региональной администрации состоялось выездное заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского законодательства. Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, а также председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

- Рассчитываю, что созданные на территории Волгоградской области условия позволят всесторонне обсудить все намеченные вопросы. Системная работа по социально-экономическому развитию Волгоградской области, значительное число разноплановых инвестиционных проектов и программ развития, которые реализованы и продолжают реализовываться в нашем регионе в настоящее время, активное развитие социальной сферы и общественного сектора требуют от нас особого внимания к вопросам развития и совершенствования регионального законодательства, в том числе к применению норм гражданского права, — приводит слова руководителя региона его пресс-служба.

По информации областных властей, законотворческий опыт волгоградского региона неоднократно отмечался федеральным центром. В частности, высоко оценён экспертами созданный 10 лет назад социальный кодекс Волгоградской области. Подробно изучались специалистами и нормативно-правовые наработки региона по решению проблем обманутых дольщиков.

Отметим, совет по совершенствованию гражданского законодательства при президенте России — консультативный орган, который способствует балансировке и развитию соответствующих правовых норм и механизмов.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области