Общество

В Волгограде с 1 апреля ограничат въезд на городские кладбища

Общество 31.03.2025 17:06
0
31.03.2025 17:06


В Волгограде 1 апреля стартует месячник по благоустройству на городских кладбищах. В связи с этим, сообщает ИА «Высота 102», временно будет ограничен въезд на территории для всех автомобилей за исключением специального транспорта. 

Как рассказали в пресс-службе администрации Волгограда, действовать ограничения будут до 4 мая включительно в будние дни. Промежуток времени, когда волгоградцы не смогут проехать к захоронениям на личном авто, – с 09.00 до 13.00. 

– В рамках городского месячника по благоустройству специализированные организации проводят на кладбищах, расположенных в черте Волгограда, очистку территории от скопившегося мусора, приводят в порядок подъездные пути и выполняют другие аналогичные работы, – пояснили в мэрии Волгограда. – Для минимизации неудобств волгоградцев после 13.00 допуск частного автотранспорта на территорию кладбищ будет осуществляться в обычном режиме.

Уточняется, что автомобили, в которых будут находиться маломобильные граждане, смогут проехать на кладбище в виде исключения и в утренние часы.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
31.03.2025 16:34
Общество 31.03.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2025 16:02
Общество 31.03.2025 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2025 15:58 Реклама
Общество 31.03.2025 15:58 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.03.2025 14:49 Реклама
Общество 31.03.2025 14:49 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.03.2025 13:54
Общество 31.03.2025 13:54
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2025 13:49
Общество 31.03.2025 13:49
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2025 13:08
Общество 31.03.2025 13:08
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2025 12:03
Общество 31.03.2025 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.03.2025 10:32
Общество 31.03.2025 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
31.03.2025 10:12
Общество 31.03.2025 10:12
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.03.2025 10:10
Общество 31.03.2025 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
30.03.2025 21:26
Общество 30.03.2025 21:26
Комментарии

0
Далее
Общество
30.03.2025 19:20
Общество 30.03.2025 19:20
Комментарии

0
Далее
Общество
30.03.2025 16:45
Общество 30.03.2025 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
30.03.2025 16:27
Общество 30.03.2025 16:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:20
Пострадавшим при атаке БПЛА в Энгельсе власти выплатят до 200 миллионовСмотреть фотографии
17:53
Гандболисты «Каустика» в Краснодаре потерпели седьмое поражение подрядСмотреть фотографии
17:52
T2 дарит скидку на MiXXS в честь дня рождения мультиподпискиСмотреть фотографии
17:43
Путин подписал указ об увеличенном призыве россиян на срочную службуСмотреть фотографии
17:13
В Волгограде опровергли причастность неизвестного к страшной гибели школьницСмотреть фотографии
17:06
В Волгограде с 1 апреля ограничат въезд на городские кладбищаСмотреть фотографии
16:39
ПСБ рассказал о возможностях платформы «Содружество» по финансовой безопасностиСмотреть фотографии
16:34
Ставшая пешеходной главная площадь Волгограда окрасится в красно-серыйСмотреть фотографии
16:33
В Волгограде маршрутка сбила школьника на ул. БардинаСмотреть фотографии
16:02
Под Волгоградом простились с бойцом с позывным «Фрол 2»Смотреть фотографии
15:58
В Садах Придонья открыли торговый центрСмотреть фотографии
15:34
Суд обязал чистильщика реки Медведица поднять затонувший земснарядСмотреть фотографии
15:18
Суд отправил в СИЗО виновника гибели подростка на дороге под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:49
Процесс обучения очередного набора слушателей «Школы фермера» начнется в апреле в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:46
Пристав на себе нес участника СВО без ног на четвертый этаж суда в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:13
Межмуниципальные дачные маршруты запустят с 5 апреля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:54
В Волгоградской области обсуждают перспективы развития гражданского законодательстваСмотреть фотографии
13:49
На Острове Людникова после жалоб волгоградцев главе СКР началась большая уборкаСмотреть фотографии
13:08
Корпус радионуклидной терапии возведут возле онкоцентра в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:36
Известные шахматисты провели турнир в военном госпитале ВолгоградаСмотреть фотографии
12:03
В волгоградских Ромашках появится новая дорога с выходом на трассуСмотреть фотографии
11:03
Средняя зарплата в глубинке Волгоградской области выросла до 48,5 тысячСмотреть фотографии
10:51
Волгоградцев предупредили о скоплении полицейских и возможных ограниченияхСмотреть фотографии
10:42
На две недели позже Волжского: в Волгограде дачные автобусы запустят лишь с 11 апреляСмотреть фотографии
10:32
Волгоградский Россельхознадзор нашел 51 странный саженец в интернет-магазинеСмотреть фотографии
10:12
В трех районах Волгограда утеплили трубыСмотреть фотографии
10:10
Сбитого пьяным водителем подростка спасают в волгоградской больницеСмотреть фотографии
10:06
Несчастный случай или сиюминутный порыв? Подробности гибели школьниц на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:57
Волгоградку осудят за гибель приемных детей и матери при пожаре на ул. Героев ТулыСмотреть фотографии
09:34
В Волгограде засняли момент наезда иномарки на мать с ребёнкомСмотреть фотографииCмотреть видео
 