В Волгограде с 1 апреля ограничат въезд на городские кладбища





В Волгограде 1 апреля стартует месячник по благоустройству на городских кладбищах. В связи с этим, сообщает ИА «Высота 102», временно будет ограничен въезд на территории для всех автомобилей за исключением специального транспорта.

Как рассказали в пресс-службе администрации Волгограда, действовать ограничения будут до 4 мая включительно в будние дни. Промежуток времени, когда волгоградцы не смогут проехать к захоронениям на личном авто, – с 09.00 до 13.00.

– В рамках городского месячника по благоустройству специализированные организации проводят на кладбищах, расположенных в черте Волгограда, очистку территории от скопившегося мусора, приводят в порядок подъездные пути и выполняют другие аналогичные работы, – пояснили в мэрии Волгограда. – Для минимизации неудобств волгоградцев после 13.00 допуск частного автотранспорта на территорию кладбищ будет осуществляться в обычном режиме.

Уточняется, что автомобили, в которых будут находиться маломобильные граждане, смогут проехать на кладбище в виде исключения и в утренние часы.