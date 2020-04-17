Федеральные чиновники займутся судьбой несчастливого дома в Волгоградской области, где погиб человек
Расследования 17.04.2020 12:41
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17.04.2020 12:41
Четыре дома, построенные в Волгоградской области по программе переселения жилья, взяты на контроль в Фонде ЖКХ. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая информация появилась на сайте Госкопорации. Причиной для включения домов в особый реестр стал строительный брак, допущенный при их возведении, на который закрыли глаза чиновники при приемке этих зданий. Недоделки во время выездной проверки чиновников Фонда ЖКХ были обнаружены в начале года в доме №114 по ул. Карбышева в Волжском, а также в трех жилых зданиях в Калаче-на-Дону - в доме №4а по ул. 51-ой Гвардейской, в доме №419 по ул. Революционной, в доме №174 к.А. по ул. Кирова. Причем дома в Калаче-на-Дону были построены еще по программе переселения граждан 2015-2016 годов.
В одном из таких домов, расположенных по ул. 51-ой Гвардейской, 4а, еще во время строительства произошла трагедия. Здесь рухнула балконная плита, погиб рабочий. После этого в других строящихся домах для переселенцев, в том числе в Краснослободске, где возводились здания по такому же типу, в срочном порядке стали укреплять балконные плиты. Но это был не единственный скандал, связанный со строительством домов в Калаче-на-Дону. Здесь фальшивое новоселье справили специально для бывшего заместителя губернатора Волгоградской области Валентины Гречины, которая вручила ключи будущим жильцам. А после ее отъезда людей просто не пустили в свои квартиры.
Выездная проверка выявила и другие нарушения в реализации программы переселения жилья в Волгоградской области. В частности, в Волгограде были выявлены нарушения требований части 3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - сроки действия банковских гарантий не превышали сроки исполнения контрактов и гарантийных обязательств. В Волгограде также заказчиком осуществлен неправомерный возврат поставщику средств депозита, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств по контрактам на приобретение помещений и гарантийных обязательств. Указанные нарушения исключают возможность предъявления требований к застройщикам и банкам в случаях неисполнения застройщиками контрактных или гарантийных обязательств, указали в госкорпорации.
Причиной строительных дефектов, допущенных в регионе при строительстве домов, члены комиссии назвали отсутствие строительного контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ со стороны органов местного самоуправления, выступающих заказчиками строительства, а также ненадлежащим образом организованная приемка жилых помещений в случаях их приобретения у застройщика.
Также проверяющие установили незавершение мероприятий по сносу расселенных аварийных домов, включенных в заявки 2008−2016 годов на предоставление финансовой поддержки Фонда. Причинами затягивания сроков проведения мероприятий по сносу расселенного аварийного жилья стали банальное отсутствие денежных средств в бюджетах муниципальных образований, а также непредвиденные обстоятельства (незавершенные судебные разбирательства, розыск граждан, чье местопребывание неизвестно, оформление наследства). На необходимость устранения всех выявленных недостатков было указано заместителю губернатора Волгоградской области Андрею Косолапову.
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