Расследования

Федеральные чиновники займутся судьбой несчастливого дома в Волгоградской области, где погиб человек

Расследования 17.04.2020 12:41
0
17.04.2020 12:41


Четыре дома, построенные в Волгоградской области по программе переселения жилья, взяты на контроль в Фонде ЖКХ. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая информация появилась на сайте Госкопорации. Причиной для включения домов в особый реестр стал строительный брак, допущенный при их возведении, на который закрыли глаза чиновники при приемке этих зданий. Недоделки во время выездной проверки чиновников Фонда ЖКХ были обнаружены в начале года в доме №114 по ул. Карбышева в Волжском, а также в трех жилых зданиях в Калаче-на-Дону - в доме №4а по ул. 51-ой Гвардейской, в доме №419 по ул. Революционной, в доме №174 к.А. по ул. Кирова. Причем дома в Калаче-на-Дону были построены еще по программе переселения граждан 2015-2016 годов. 
В одном из таких домов, расположенных по ул. 51-ой Гвардейской, 4а, еще во время строительства произошла трагедия. Здесь рухнула балконная плита, погиб рабочий. После этого в других строящихся домах для переселенцев, в том числе в Краснослободске, где возводились здания по такому же типу,  в срочном порядке стали укреплять балконные плиты. Но это был не единственный скандал, связанный со строительством домов в Калаче-на-Дону. Здесь фальшивое новоселье справили специально для бывшего заместителя губернатора Волгоградской области Валентины Гречины, которая вручила ключи будущим жильцам. А после ее отъезда людей просто не пустили в свои квартиры. 
Выездная проверка выявила и другие нарушения в реализации программы переселения жилья в Волгоградской области. В частности, в Волгограде были выявлены нарушения требований части 3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - сроки действия банковских гарантий не превышали  сроки исполнения контрактов и гарантийных обязательств. В Волгограде также заказчиком осуществлен неправомерный возврат поставщику средств депозита, предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств по контрактам на приобретение помещений и гарантийных обязательств. Указанные нарушения исключают возможность предъявления требований к застройщикам и банкам в случаях неисполнения застройщиками контрактных или гарантийных обязательств, указали в госкорпорации. 
Причиной строительных дефектов, допущенных в регионе при строительстве домов, члены комиссии назвали отсутствие строительного контроля за ходом выполнения строительно-монтажных работ со стороны органов местного самоуправления, выступающих заказчиками строительства, а также ненадлежащим образом организованная приемка жилых помещений в случаях их приобретения у застройщика.  
Также проверяющие установили незавершение мероприятий по сносу расселенных аварийных домов, включенных в заявки 2008−2016 годов на предоставление финансовой поддержки Фонда.  Причинами затягивания сроков проведения мероприятий по сносу расселенного аварийного жилья стали банальное  отсутствие денежных средств в бюджетах муниципальных образований, а также непредвиденные обстоятельства (незавершенные судебные разбирательства, розыск граждан, чье местопребывание неизвестно, оформление наследства). На необходимость устранения всех выявленных недостатков было указано заместителю губернатора Волгоградской области Андрею Косолапову. 


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бесплатный доступ к 150 000 электронных книг

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Расследования
17.04.2020 13:02
Расследования 17.04.2020 13:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.04.2020 12:42
Расследования 17.04.2020 12:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.04.2020 10:14
Расследования 17.04.2020 10:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2020 14:41
Расследования 16.04.2020 14:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2020 13:03
Расследования 16.04.2020 13:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2020 11:49
Расследования 16.04.2020 11:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.04.2020 16:57
Расследования 15.04.2020 16:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.04.2020 16:37
Расследования 15.04.2020 16:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.04.2020 10:22
Расследования 15.04.2020 10:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.04.2020 14:08
Расследования 14.04.2020 14:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.04.2020 13:47
Расследования 14.04.2020 13:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.04.2020 12:55
Расследования 14.04.2020 12:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.04.2020 12:17
Расследования 14.04.2020 12:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.04.2020 17:23
Расследования 13.04.2020 17:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.04.2020 11:14
Расследования 13.04.2020 11:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:02
Заморозки на Пасху ожидаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:42
УК наказали за эксплуатацию 16 небезопасных лифтов в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:41
Федеральные чиновники займутся судьбой несчастливого дома в Волгоградской области, где погиб человекСмотреть фотографии
12:33
В труднодоступной балке на Ангарском в Волгограде тушат пожарСмотреть фотографии
12:25
В Волгоградской области коронавирусом заболели уже 62 человекаСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде возле школ на дорогах нарисуют суперпрочную разметкуСмотреть фотографии
10:54
В безлюдном ЦПКиО Волгограда высаживают 75 цветущих сакурСмотреть фотографииCмотреть видео
10:20
В фатальном ДТП под Волгоградом три машины не оставили шансов пешеходуСмотреть фотографии
10:14
В СУ СКР не увидели криминала в сливе стоков Светлого Яра на почву с ущербом под 300 миллионовСмотреть фотографии
09:15
У обитателей трухлявого дома по ул. Веселой в Волгограде появился шанс на веселую жизньСмотреть фотографии
08:11
Житель Волгоградской области заплатит тысячу рублей за выпивку на улице во время пандемииСмотреть фотографии
20:46
Депутату-узнику острова Фиджи прекратили начислять зарплату в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
19:30
В двух районах Волгоградской области не нашли ни одного нарушителя режима самоизоляцииСмотреть фотографии
18:40
Власти Волгоградской области готовы подумать об открытии парикмахерскихСмотреть фотографии
18:14
В партнерстве с банком «Открытие» и Российским экспортным центром eBay запускает специальную программу поддержки предпринимателейСмотреть фотографии
17:04
В Волгоградской области священников накажут за прихожан в церквяхСмотреть фотографии
16:43
Нерест рыбы в Волго-Ахтубинской пойме под вопросом из-за раннего паводкаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:38
В Волгоградской области коронавирус атакует старшее поколениеСмотреть фотографии
15:00
В Волгоградской области завершили проверку по жалобам на медиков заболевшего коронавирусомСмотреть фотографии
14:41
Житель Волгоградской области выкачал 24 тонны нефтиСмотреть фотографии
13:24
"Без надежды и работы": волгоградцы становятся в виртуальные очереди в центры занятости за МРОТСмотреть фотографии
13:17
В Волгоградской области трое больных коронавирусом подключены к ИВЛСмотреть фотографии
12:49
Скорая смена прокурора ждет Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:49
В Волгоградской области за сутки выявили 11 больных COVID-19Смотреть фотографии
11:11
Пробки на плотине Волжской ГЭС измеряют километрамиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
«По задумке губернатора»: в Волгограде продемонстрировали готовность к приему потока больных с COVID-19Смотреть фотографии
09:47
Волгоградские власти открыли данные о количестве умерших от внебольничных пневмонийСмотреть фотографии
07:46
В Волгоградской области отменили майские шашлыки в лесуСмотреть фотографии
22:13
Ликвидация 18 свалок в Волгоградской области запахла большим криминальным скандаломСмотреть фотографии
18:14
Под Волгоградом МЧС с воздуха следит за ситуацией с пожарами в природном паркеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 