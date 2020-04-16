Скорая смена прокурора ждет Волгоградскую область

Главное 16.04.2020 12:49
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16.04.2020 12:49
Прокурор Волгоградской области Максим Ершов в ближайшее время может быть переведен на работу в другой регион. Как стало известно ИА «Высота 102», решение о ротации назрело по итогам последней коллегии Генеральной прокуратуры России. Как вариант, новым местом работы Максима Ершова может стать Забайкальский край. Не исключено также, что государственный советник юстиции 2 класса уйдет на пенсию. С назначением в Волгоградскую область нового прокурора, сообщил информагентству источник, от региона ждут серьезного усиления работы с делами коррупционной направленности.
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