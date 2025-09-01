Судебный пристав помог задержать дезертира под Волгоградом

Судебный пристав по ОУПДС Дубовского районного отделения судебных приставов ГУФССП России по Волгоградской области Павел Ершов оказал помощь в задержании находящегося в федеральном розыске гражданина, обвиняемого в самовольном оставлении военной части.
Как рассказали в УФСПП по Волгоградской области, сотруднику стало известно местонахождение односельчанина, которого разыскивали за дезертирство. Пристав сообщил об этом в полицию, а сам проследил, чтобы военнослужащий снова не скрылся.
Задержанный был доставлен в отдел полиции. А в адрес Главного управления ФССП России по Волгоградской области от коллег из полиции поступило ходатайство о поощрении Павла Ершова за добросовестное исполнение служебных обязанностей.
Фото УФСПП по Волгоградской области