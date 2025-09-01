10 УАЗ Пикап поехали к волгоградским военным

В воинские части Волгоградского гарнизона переданы 10 автомобилей УАЗ Пикап. Транспортные средства закуплены за счет средств Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, сообщили в администрации Волгоградкой области. Автомобили повышенной проходимости помогают военнослужащим воинских частей Волгоградского гарнизона эффективно выполнять все поставленные перед ними задачи.
Напомним, это уже не первая партия техники, которую получили воинские части. Военнослужащим передавали внедорожники, бронемашины, квадроциклы и мотоциклы.
Фото администрации Волгоградской области