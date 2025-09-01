Общество

«Пусть догорает»: торговцы сгоревшего рынка «Национальный» разбирают завалы на тлеющих точках

Общество 01.09.2025 15:43
На третий день после масштабного пожара на рынке «Национальный» в Тракторозаводском районе Волгограда до сих пор можно увидеть очаги открытого пламени на отельных точках. Несмотря на тлеющие завалы, торговцы возвращаются на уничтоженный рынок каждое утро и до позднего вечера разгребают золу в надежде откопать хоть что-то уцелевшее из товара. Многие предприниматели лишились 30 августа буквально всего, что должно было кормить их семьи долгие месяцы. 


Как ранее сообщалось информагенством, масштабный пожар произошел на рынке на улице Михайлова, 3 в субботнее утро. В результате огонь уничтожил торговые павильоны и магазины на площади 3200 квадратных метров. С рынка было эвакуировано около 600 человек, 14 из которых обратились за медицинской помощью. 


1 сентября корреспонденты ИА «Высота 102» побывали на рынке и, к своему удивлению, увидели, что отдельные торговые точки продолжают догорать и сегодня. Однако едкий дым и огонь особо не смущают местных работников – на замечание об открытом пламени, охранник лишь машет рукой: «Пусть догорает!»


На торговых точках, а точнее, на пожарище, бродят озабоченные торговцы. Люди раскладывают еще влажные от воды вещи по мешкам и грузят их в свои автомобили. Некоторые на месте своих выгоревших точек ищут целую одежду и обувь под завалами. 


– На моих глазах сгорели практически все вещи, которые были закуплены на большую сумму. Мне удалось спасти лишь их малую часть, остальное все ушло вместе с пламенем. Все, на что я работала годами, исчезло за несколько часов, – поделилась с корреспондентом ИА «Высота 102» владелица торговой точки Румия. – Сгорели вся одежда и обувь. Все эти дни я занималась перевозкой уцелевших вещей. Где мне искать деньги на открытие новой точки и закупку товаров, я не знаю. 


Хуже всего, по словам женщины, тем, кто держал на рынке «Национальный» несколько точек. Эти предприниматели 30 августа лишились буквально всего, что имели, и на чем планировали зарабатывать в ближайшие месяцы. Многие из разорившихся торговцев, замечает Румия, работали семьями, у многих – малолетние дети. 

– Сейчас все мы находимся в шоке. Времени, чтобы подумать, что делать дальше, не было еще. Все еще заняты спасением последних остатков и их перевозкой. Пропахли гарью уже и мы, и вещи, и квартиры. Помогаем друг другу чем можем. Посмотрим, что будет дальше, – говорит Румия и снова переключается на коробки, в которые складывает уцелевшие, но провонявшие дымом кроссовки и туфли.


Напомним, причина масштабного пожара, фактически уничтожившего целый рынок, пока не установлена. В настоящее время экспертизу проводят специалисты испытательной пожарной лаборатории. Администрация рынка с официальными заявлениями не выступала. 

– Вообще, не удивительно, что пожар захватил столь большую территорию – слишком плотная застройка. Из-за этого было сложно работать и пожарным 30 августа. А уж насколько здесь хорошо было с противопожарными мерами, это вопрос открытый, – рассуждает, взирая на хаос, один из торговцев.  



Фото: Леонид Луночкин / ИА «Высота 102» 

