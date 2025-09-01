Переезд в Разгуляевке под Волгоградом закроют в ночь на 3 сентября

Железнодорожный переезд в Дзержинском районе Волгограда будет временно закрыт в ночь с 2 на 3 сентября. По информации Приволжской железной дороги, здесь пройдут ремонтные работы.
В связи с этим движение через железнодорожный переезд на 1062-м километре перегона Пост 6 км – Разгуляевка (в месте соединения улицы Краснополянской в Дзержинском районе Волгограда с улицей имени 62-й Армии в рабочем поселке Городище Волгоградской области) перекроют с 20.00 ч. 2 сентября до 02.00 ч. 3 сентября.
Объехать ремонтируемый переезд в Волгограде можно по улицам Краснополянская, Дорожников, Историческая и автомобильной дороге М-6 «Каспий», а в рабочем посёлке Городище – по улицам Баррикадная, Коммунальная и Андреева.
Фото ПривЖД Сегодня t.me