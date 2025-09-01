Общество 01.09.2025 14:06
0
01.09.2025 14:06
Торжественная церемония прошла на промплощадке Гремячинского горно-обогатительного комбината. Событие началось с возложения цветов к Стеле Памяти, созданной на комбинате в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Генеральный директор Сергей Ширяев, заместитель генерального директора по финансам горнорудных предприятий Дмитрий Симонов и почётные гости – руководители Волгоградской области, Котельниковского района и города Котельниково – поклонились памяти воинов-победителей и тружеников тыла, традиции которых бережно передаются в поколениях работников комбината.
На главной площадке Гремячинского ГОКа грамоты, благодарственные письма, дипломы и другие награды получили более 230 лучших сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия.
– Успех нашего комбината добывается нашими шахтерами и начинается на глубине более километра под землей. Круглые сутки, и прямо сейчас, наши коллеги добывают руду. За каждым километром выработок – а мы построили более 230 километров, и это дальше, чем дорога от Котельниково до Волгограда – стоит напряженная работа наших шахтеров! – поблагодарил коллег генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев.
Для горняков и всего коллектива предприятие и Фонд Мельниченко организовали разнообразные интерактивные зоны, фотовыставки и увлекательные мастер-классы, позволившие сотрудникам проявить творческий потенциал и раскрыть новые грани таланта. Коллеги с увлечением занимались художественной росписью касок, создавали авторские изделия из кожи, составляли индивидуальные композиции ароматов и осваивали искусство флористики. В фотомастерской искусственного интеллекта участники Дня шахтера сделали фотографии, на которых каждый человек увидел себя в обстановке рудника в полном шахтерском облачении.
Лучшие хиты популярной и рок-музыки исполнили для участников события Volga Sisters в сопровождении симфонического оркестра. Выдающимся по эмоциональности и красоте подарком горнякам стало авиашоу. Заслуженный военный лётчик Российской Федерации командир авиаполка Сергей Багинский выполнил в честь шахтёров фигуры высшего пилотажа.
Теплые поздравления коллектив Гремячинского ГОКа получил от звезды российской эстрады – группы «Город 312».
Для семей работников ЕвроХим-ВолгаКалий и Фонд Мельниченко организовали активности в парке «Аксайская Дубрава» города Котельниково. Молодые специалисты предприятия провели квиз, вручили всем участникам подарки на память о дне шахтерской славы.
Фото: Александр Семёнов
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036, erid: F7NfYUJCUneTSU6BNCiU
В центре Волгограда запретят движение автотранспорта 2-6 сентября: список улиц01.09.2025 17:42
Общество 01.09.2025 17:42
В Камышине 2 сентября простятся с мобилизованным военврачом Сергеем Тарановым01.09.2025 16:40
Общество 01.09.2025 16:40
Под Волгоградом образовалась многокилометровая пробка у «танцующего» моста01.09.2025 16:21
Общество 01.09.2025 16:21
План «Ковер» в аэропорту Волгограда действовал больше часа01.09.2025 16:12
Общество 01.09.2025 16:12
В Волгограде обеспечили надежное электроснабжение школ накануне учебного года01.09.2025 15:56
Общество 01.09.2025 15:56
«Пусть догорает»: торговцы сгоревшего рынка «Национальный» разбирают завалы на тлеющих точках01.09.2025 15:43
Общество 01.09.2025 15:43
Переезд в Разгуляевке под Волгоградом закроют в ночь на 3 сентября01.09.2025 15:21
Общество 01.09.2025 15:21
В аэропорту Волгограда временно введен план «Ковер»01.09.2025 14:52
Общество 01.09.2025 14:52
10 УАЗ Пикап поехали к волгоградским военным01.09.2025 14:45
Общество 01.09.2025 14:45
Судебный пристав помог задержать дезертира под Волгоградом01.09.2025 14:12
Общество 01.09.2025 14:12
Соцфонд начал прием заявлений от студенток на пособие по беременности и родам01.09.2025 12:31
Общество 01.09.2025 12:31
В «Царицынской опере» пройдут гастроли театра оперы и балета Удмуртской республики01.09.2025 11:34 Реклама
Общество 01.09.2025 11:34 Реклама
«Сталинград. Без срока давности»: 1 Сентября в школах Волгограда началось с урока Победы01.09.2025 11:33
Общество 01.09.2025 11:33
Врачи не смогли помочь: умерла соцработник, впавшая в кому в поезде Волгоград-Москва01.09.2025 11:11
Общество 01.09.2025 11:11
В Волгограде построили первый надземный пешеходный переход01.09.2025 10:15
Общество 01.09.2025 10:15