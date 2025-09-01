



Торжественная церемония прошла на промплощадке Гремячинского горно-обогатительного комбината. Событие началось с возложения цветов к Стеле Памяти, созданной на комбинате в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Генеральный директор Сергей Ширяев, заместитель генерального директора по финансам горнорудных предприятий Дмитрий Симонов и почётные гости – руководители Волгоградской области, Котельниковского района и города Котельниково – поклонились памяти воинов-победителей и тружеников тыла, традиции которых бережно передаются в поколениях работников комбината.

На главной площадке Гремячинского ГОКа грамоты, благодарственные письма, дипломы и другие награды получили более 230 лучших сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия.

– Успех нашего комбината добывается нашими шахтерами и начинается на глубине более километра под землей. Круглые сутки, и прямо сейчас, наши коллеги добывают руду. За каждым километром выработок – а мы построили более 230 километров, и это дальше, чем дорога от Котельниково до Волгограда – стоит напряженная работа наших шахтеров! – поблагодарил коллег генеральный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев.





Для горняков и всего коллектива предприятие и Фонд Мельниченко организовали разнообразные интерактивные зоны, фотовыставки и увлекательные мастер-классы, позволившие сотрудникам проявить творческий потенциал и раскрыть новые грани таланта. Коллеги с увлечением занимались художественной росписью касок, создавали авторские изделия из кожи, составляли индивидуальные композиции ароматов и осваивали искусство флористики. В фотомастерской искусственного интеллекта участники Дня шахтера сделали фотографии, на которых каждый человек увидел себя в обстановке рудника в полном шахтерском облачении.





Лучшие хиты популярной и рок-музыки исполнили для участников события Volga Sisters в сопровождении симфонического оркестра. Выдающимся по эмоциональности и красоте подарком горнякам стало авиашоу. Заслуженный военный лётчик Российской Федерации командир авиаполка Сергей Багинский выполнил в честь шахтёров фигуры высшего пилотажа.

Теплые поздравления коллектив Гремячинского ГОКа получил от звезды российской эстрады – группы «Город 312».





Для семей работников ЕвроХим-ВолгаКалий и Фонд Мельниченко организовали активности в парке «Аксайская Дубрава» города Котельниково. Молодые специалисты предприятия провели квиз, вручили всем участникам подарки на память о дне шахтерской славы.

Фото: Александр Семёнов

