Экономика

Банк «Открытие» снижает комиссии за эквайринг

Экономика 14.04.2020 13:11 Новости компаний
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14.04.2020 13:11 Новости компаний


Банк «Открытие» отменил ежемесячную фиксированную комиссию за эквайринг для предпринимателей. Условия распространяются как на действующих, так и новых клиентов банка и действуют до конца мая 2020 г. Кроме того, всем малым и средним предприятиям при покупке пакета услуг расчетно-кассового обслуживания банк снижает комиссию по торговому эквайрингу до 1%. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.
Ежемесячный фиксированный платеж за эквайринг включает в себя комиссию за проведение расчетов, а также плату за обслуживание оборудования и сервисную поддержку. В апреле и мае он будет отменен автоматически. Таким образом, в течение двух месяцев эквайринговый сервис будет предоставляться предпринимателям бесплатно. На сегодняшний день число предприятий, подпадающих под новую программу поддержки «Открытия», составляет порядка 15 000.
Снижение комиссии до 1% доступно для клиентов, чей торговый оборот не превышает 500 тысяч рублей в месяц. Предложение действует в рамках пакетов «Первый шаг», «Быстрый рост» и «Свой бизнес».
Кроме того, в связи с переходом большинства компаний на дистанционную модель бизнеса и развитием сервисов курьерской доставки, банк «Открытие» готов оперативно обеспечить таких клиентов высокоскоростными переносными терминалами оплаты. Это оборудование позволит предприятиям принимать платежи от находящихся в самоизоляции покупателей, в том числе с помощью технологии бесконтактной оплаты.
«Наши новые меры поддержки особенно актуальны для предприятий малого и микробизнеса с небольшим торговым оборотом, - говорит Александр Дынин, директор департамента эквайринга банка «Открытие». - Эти клиенты наиболее чувствительны к росту или, наоборот, уменьшению издержек на содержание своего бизнеса. Мы рады поддержать их в этот непростой для экономики период».
Банк «Открытие» также настроил свои эквайринговые системы для приема оплаты с помощью карт с истекшим сроком действия. Со 2 апреля 2020 года такие карты принимаются во всей эквайринговой сети банка, которая на сегодняшний день насчитывает более 40 000 точек по всей стране.

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