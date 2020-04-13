Расследования 13.04.2020 14:09
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13.04.2020 14:09
«Ориентировки» с личными данными заболевшего коронавирусом мужчины распространили в соцсетях жители Иловлинского района. В мессенджерах местные жители пересылают друг другу справку, в которой указаны фамилия конкретного человека, его фотография и адрес проживания. Семья заболевшего заявляет, что подверглась травле.
О первом случае заболевания коронавирусом в Иловлинском районе стало известно 9 апреля. В своем видеобращении к населению об этом заявил глава муниципального образования Иван Гель. Чиновник раскритиковал поведение мужчины, который, якобы, после возвращения из Москвы уже с симптомами заболевания часто появлялся в общественных местах. «Он обязан был находиться дома, вызывать «Скорую помощь» на дом. Но они прошлись по Иловле, зашли в поликлинику, поэтому несколько десятков иловлинцев, кто контактировал с этим человеком, сейчас на самоизоляции», - рассказал местным жителям глава района.
Это видео молниеносно распространилось по интернету – «на уши встал» весь Иловлинский район. Вскоре в соцсетях появилась вышеупомянутая справка, которую видели распечатанной и вывешенной на входе одного из местных предприятий. Благодаря сарафанному радио имя заразившегося из хутора Колоцкий стало известно всем. Кроме мужчины, СОVID-2019 подтвердился также у его жены и 21-летнего сына. Все трое сейчас находятся в больницах Волгограда. Дочь заболевшего Анастасия рассказала ИА «Высота 102», что, по ее мнению, глава района незаслуженно подверг критике поведение ее папы. «Все было совсем не так», - настаивает Анастасия. По словам девушки, ее отцу пришлось очень постараться, чтобы на него обратили внимание и приняли меры.
Из Москвы домой по окончании рабочей смены Андрей Горбачев вернулся 31 марта. Чувствовал себя хорошо – признаков заболевания не было. Первым ощутил недомогание 3 апреля его сын Никита, у которого резко поднялась температура до 38 градусов. Приехавший фельдшер «Скорой помощи» сказал, что у парня признаки ОРВИ и ограничился инъекцией жаропонижающего средства. «Папа честно признался, что вернулся из Москвы. На что врач дала направление к дежурному врачу Иловлинской ЦРБ», - восстанавливает ход событий Анастасия.
На следующий день, 4 апреля, в субботу, отец и сын приехали в медучреждение. «Врач назначил брату амбулаторное лечение. Папа снова упомянул о своей поездке в Москву и сообщил, что у него тоже небольшая температура. В итоге им обоим дали направление к участковому врачу», - говорит Анастасия.
В понедельник, 6 апреля, мужчина с сыном были уже в поликлинике. «Принимал только один терапевт - коридор был забит людьми. Папа пошел прямиком к заведующему – вновь описал ситуацию и попросил проверить их с сыном на коронавирус. Только после этого у одного отца все-таки взяли анализ. И сейчас нам говорят, что папа во всем виноват, критикуют за то, что он где-то гулял? Да он прошел столько кругов только для того, чтобы на него обратили внимание!», - восклицает Анастасия.
Положительный результат анализа пришел во второй половине дня 7 апреля. Отца с сыном, у которого на тот момент только подозревали вирус, госпитализировали в Волгоград. Супруга Горбачева-старшего осталась дома на самоизоляции, но вскоре ее отправили в областной центр с подтвержденным диагнозом.
Анастасия говорит, что по району стали расползаться слухи – один ужаснее другого. Ее отца обвиняли в том, что он приехал из Москвы уже с температурой, что намеренно шатался по улицам. По словам девушки, родители действительно ездили в Иловлю за продуктами, но никакого праздного шатания не было. Москву на тот момент еще не причислили к эндемичным территориям - на двухнедельный домашний карантин ее отца не отправляли. «Дальше хуже. В соцсетях стали писать, что папа – в коме, а брат уже умер. Просто кошмар какой-то», - ужасается Анастасия.
«Столько злости со стороны людей и откровенного вранья! Мне и моим близким морально тяжело все это слышать, да и просто страшно – благодаря «доброжелателям» все знают, кто мы и где живем», - говорит Анастасия. Сейчас семья Горбачевых идет на поправку – все чувствуют себя удовлетворительно, высокой температуры и осложнений ни у кого нет.
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