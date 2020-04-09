Общество

«Ходил по Иловле и не вызывал скорую»: глава района Волгоградской области выступил с видеообращением из-за первого заболевшего коронавирусом

Общество 09.04.2020 15:57
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09.04.2020 15:57




Глава Иловлинского района Волгоградской области Иван Гель выступил с видеообращением к жителям  в связи с выявлением первого случая заболевания коронавирусной инфекцией в районе. Как сообщает ИА «Высота 102», Иван Степанович сообщил о том, что коронавирус был обнаружен у 46-летнего жителя Иловли, который недавно вернулся из Москвы. Мужчина и его сын были госпитализированы в одну из больниц в Волгограде. У главы семейства диагноз подтвердился, рассказал Иван Гель. Его супруга находится дома на самоизоляции. Однако заболевший, как выяснилось, передвигался по территории Иловли, также заходил в поликлинику, уже плохо себя чувствуя, и не вызывал скорую. Десятки контактировавших с ним граждан взяты под наблюдение медиков. 
Иван Гель признал, что не удалось уберечь жителей района от завоза опасной инфекции. «Мы с вами расслабились. Открылись магазины, продают семена, саженцы. Прошел по Иловле, все гуляют, кто в масках, кто не в масках, здороваются друг с другом за руку. Некоторые еще права пытаются качать, мол, масок нет. Если мы не отнесемся со всей серьезностью к происходящему, последствия могут быть печальными», - предупредил глава района. Корреспонденту ИА "Высота 102" Иван Степанович подтвердил, что ситуация серьезная. "Отступать некуда. Я отвечаю за свой район и буду за него стоять. Путин,  что ли,  за всех должен?", - сказал он.
Напомним, о новом случае заболевания коронавирусной инфекцией в регионе стало известно сегодня. Пока оперативный штаб не сообщил подробности о заболевшем. Но, вероятно, речь идет о жителе Иловлинского района. 
Всего на сегодняшний день в Волгоградской области выявлено 27 случаев заболевания коронавирусом. Пять человек выздоровели и выписаны из стационаров. 

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