В Волгоградской области объявили штормовое предупреждение

Экология 12.04.2020 14:32
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12.04.2020 14:32
Штормовое предупреждение объявлено в Волгоградской области из-за резкого похолодания и заморозков, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Так, Волгоградский ЦГМС прогнозирует ночью и утром 13-14 апреля на территории региона заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 8 градусов мороза.
Отметим, что резкое похолодание ожидается во многих южных регионах страны. В Гидрометцентре России такие холода называют аномальными. Причиной резкой смены погоды называют необычный антициклон над Исландией.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил федеральным СМИ, что это очень мощный антициклон с рекордным показателем давления в эпицентре. «Такое редко встречающееся событие», — подчеркнул ученый.
По словам метеоролога, Западная Европа, а также европейская часть России, в том числе Москва, будут находиться на восточной периферии этого антициклона.
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