



Повторно выставлены на продажу, но за меньшую цену, нежилые помещения и имущество здания торгового центра «Диамант Зацарицынский» в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на объявление о проведение торгов, на этот раз начальная цена лота указана в размере 725 миллионов 169 тысячи 505 рублей – на 80,5 миллиона меньше, чем на первых торгах. Тогда, напомним, желающих купить этот торговый центр не нашлось

«Диамант Зацарицынский», расположенный на ул. Рабоче-Крестьянская,48, ранее принадлежал компании «Диамант Девелопмент Групп», которую контролировал находящийся в розыске экс-депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Михеев. Отметим, что в этом торговом центре на первом этаже когда-то располагалась приемная Олега Михеева.

Сегодня с молотка продается в общей сложности 10218,5 кв.м. нежилых помещений здания ТЦ «Диамант Зацарицынский». В составе лота также указаны водопроводная сеть протяженностью 335,5 метра, сеть газоснабжения низкого и среднего давления протяженностью 199 метров, трансформаторная подстанция с находящимися в ней трансформаторами и электрооборудованием, канализационная сеть, включая 23 смотровых колодца и 7 домовых выпусков, автостоянка, 8 эскалаторов, три лифта, оборудование автономной котельной, система вентиляции и кондиционирования и прочее имущество.

Продается и право аренды двух земельных участков, предназначенных для эксплуатации торгового центра. Их общая площадь составляет 8641 кв.м.

Электронные торги проводятся в форме открытого аукциона с шагом 5% от первоначальной цены. Победителем будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену за лот.

Все реализуемое имущество принадлежит организации-банкроту ООО «УПС», и является предметов залога ООО «АМТ Банк».



