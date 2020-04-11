В Волгоградской области запретили костры и прогулки в лесу





С понедельника, 13 апреля, в Волгоградской области вводится особый противопожарный режим. Как сообщает ИА «Высота 102», постановление подписал глава региона Андрей Бочаров.

На период действия режима в Волгоградской области начинают действовать дополнительные требования пожарной безопасности. Так, запрещается разводить костры, сжигать мусор, поджигать камыш и стерню. Увеличиваются противопожарные минерализованные полосы до ширины не менее 15 метров по границам населенных пунктов, садоводческих обществ, организаций отдыха и оздоровления детей. Территория дач, обочины автомобильных дорог и железнодорожных путей должны регулярно очищаться от сухой растительности, мусора, сухих веток. Ограничивается въезд граждан в лесные массивы.

Комитету по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области поручено проинформировать жителей об усиление ответственности за соблюдение правил пожарной безопасности. В период действия особого противопожарного режима будут проводиться рейды по выявлению нарушителей и пресечению административных правонарушений.

Главам муниципальных образований поручено установить дополнительные требования пожарной безопасности на подведомственной им территории с учетом пожарной обстановки и местных условий.



