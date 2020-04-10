В Волгоградской области сожгли машину из мести владельцу

Происшествия 10.04.2020 08:45
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10.04.2020 08:45
Ранее судимый 23-летний житель Ленинского района задержан по подозрению в поджоге чужого автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, причиной случившегося стала месть.
С заявлением в полицию обратилась 43-летняя жительница одного из посёлков района. Она сообщила, что злоумышленник поджёг ее автомобиль «ВАЗ-21140», который находился в гараже. Женщина потушила пожар самостоятельно, но передняя часть автомобиля была уничтожена огнём.
Установлено, что поджог совершил ухажёр ее дочери. После разрыва отношений он всячески пытался отомстить. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы.
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