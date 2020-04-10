В Волгоградской области сожгли машину из мести владельцу

Установлено, что поджог совершил ухажёр ее дочери. После разрыва отношений он всячески пытался отомстить. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Поджигателю грозит до 5 лет лишения свободы.

С заявлением в полицию обратилась 43-летняя жительница одного из посёлков района. Она сообщила, что злоумышленник поджёг ее автомобиль «ВАЗ-21140», который находился в гараже. Женщина потушила пожар самостоятельно, но передняя часть автомобиля была уничтожена огнём.