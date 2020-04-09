Экономика

В Волгограде владельцы салонов красоты избавляются от бизнеса

Экономика 09.04.2020 12:49
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09.04.2020 12:49


Около  20 объявлений о продаже салонов красоты в Волгограде размещено за последние  пару недель на сайте «Авито». Владельцы бизнеса распродают все оборудование, мебель и расходные материалы. Некоторые продавцы согласны на обмен – к примеру, на машину. 
В среднем, парикмахерская в Волгограде, расположенная в арендованном помещении, стоит порядка 400 тысяч рублей.
В объявлениях никто из коммерсантов  о трудном финансовом положении, кризисных явлениях, разумеется, не пишет – каждый хвалит свое дело, называя привлекательные суммы регулярной чистой прибыли.  
Буквально вчера на сайте объявлений появилось сообщение о продаже салоны красоты на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе. Собственник обещает покупателю готовый бизнес с наработанной клиентской базой, раскрученным аккаунтом в Инстаграме за 250 тысяч рублей.
На улице Огарева в Ворошиловском районе за 1 млн рублей можно купить клинику по пластической хирургии и косметологии, которая работает в съемном помещении. В центре города на Первой Продольной магистрали  за 700 тысяч продается студия наращивания ресниц. Чистая прибыль бизнеса, как обещает предприниматель, составляет 100-120 тысяч рублей в месяц. Уже как месяц открыто объявление о продаже салона красоты, расположенного по-соседству со входом в администрацию области. Ценник – 450 тысяч рублей. 
В Дзержинском районе салон красоты продает активист «Молодой гвардии» «Единой России» Дмитрий Бакаев. На своей странице в Фейсбуке молодой человек признается, что проблемы с бизнесом начались из-за корнавирусной инфекции. В самом объявлении единоросс указывает иную причину продажи салона. «Купил премиум бьюти студию в центре», - говорится в сообщении.
Напомним, режим самоизоляции по решению губернатора в Волгоградской области продлен до конца апреля. Администрация области на минувшей неделе объявила о реализации первого пакета мер поддержки бизнесу. Накануне президент России Владимир Путин заявил о новых мерах по оказанию помощи предпринимателям. Также  глава государства призвал руководителей субъектов РФ не закрывать  все предприятия «под одну гребенку», а дать возможность определенным видам  бизнеса работать при соблюдении санитарных требований и норм безопасности.
Скриншот с сайта "Авито".

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