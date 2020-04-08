



Заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов заявил на сегодняшнем брифинге о достигнутой договоренности с поставщиками продовольствия в регионе о том, что пока они не будут повышать цены на свою продукцию. Как сообщает ИА «Высота 102», Василий Иванов заверил, что в настоящее время рост цен в области составил от 2 до 10%. В частности, увеличилась стоимость яиц, лука, овощей. Но, по мнению заместителя губернатора, это повышение носит традиционный сезонный характер. При этом он признал, что в связи с повышением курса валют увеличилась стоимость зерна третьего класса – до 15 тысяч рублей вместо прежних 9 тысяч рублей за тонну. Это может отразиться на стоимости муки, изготовленной из такого зерна. Однако, подчеркнул Василий Иванов, цены могут вернуться на прежний уровень, так как в настоящее время государство предусмотрело ряд мер для сдерживания этого негативного процесса. В частности, речь идет об ограничении импорта зерна, а также об интервенциях на зерновом рынке и в сфере животноводства.

Василий Иванов дал пояснения и по поводу многократного роста цен в последние дни на лимоны, имбирь и чеснок. Он это связал с покупательским ажиотажем, при этом подчеркнул, что имбирь и лимоны в регионе не выращивают. Что касается роста цен на чеснок, он также может иметь сезонный характер. Чиновник пояснил, что для мониторинга цен создан чат в министерстве сельского хозяйства РФ, куда информация поступает в круглосуточном режиме. «Если мы не можем нивелировать цены, в министерстве смотрят, почему они повысились. Например, чеснок может подорожать из-за увеличения расходов на хранение», - сказал замгубернатора.

К слову, в день выступления чиновника Волгоградстат опубликовал новые данные о подорожании ряда продуктов. В частности, стоимость лука за прошедшую неделю увеличилась на 23% и теперь килограмм этого овоща стоит в среднем около 30 рублей. В некоторых магазинах цена на лук еще выше.



