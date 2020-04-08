В Волгоградской области за сутки не прибавилось инфицированных COVID-19

Здравоохранение 08.04.2020 11:57
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08.04.2020 11:57
За прошедшие сутки в Волгоградской области не выявлено новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оперативные данные официального ресурса правительства стопкоронавирус.рф . По стране за прошедшие сутки зарегистрировано 1175 новых инфицированных COVID-19. 5 человек умерли.
Таким образом, в Волгоградской области с начала пандемии у 26 человек диагностировали коронавирусную инфекцию. По данным регионального оперштаба, сегодня под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 3339 человек. В больницах наблюдаются 89 человек, из них 20 детей.
Фото-скрин стопкоронавирус.рф
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