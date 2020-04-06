Водителя грузовика из Казани осудят за страшное ДТП с маршруткой в Волгограде

Расследования 06.04.2020 14:15
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06.04.2020 14:15
Перед судом в Волгограде предстанет 54-летний житель Казани, который в мае прошлого года спровоцировал крупное ДТП с маршруткой в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, следовали городского управления МВД завершили расследование этого ДТП, в котором шесть пассажиров микроавтобуса получили тяжелые травмы.
Водителя грузовика обвиняют по ч. 1 ст. 264 УК РФ – "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Свою вину он полностью признал.
ДТП произошло вечером 17 мая 2019 года в Советском районе Волгограда на проспекте Университетском.
Следствием установлено, что водитель автомашины "МАЗ 543203" (седельный тягач) с полуприцепом ехал по городу, зная, что тормозная система транспортного средства не исправна. Подъезжая к светофору, водитель не смог остановить грузовик. Он совершил наезд на стоящий автомобиль "Пежо", а также на маршрутное такси "Луидор 225000", в котором находилось 15 пассажиров. От удара маршрутное такси выехало на тротуар, где совершило наезд на световую опору линии электропередач, сбив при этом женщину-пешехода, собиравшуюся переходить дорогу.
В результате шестеро человек получили тяжкие телесные повреждения, остальные – средний и легкий вред здоровью. Тогда, напомним, сообщалось о 16 пострадавших.
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