Происшествия

Возбуждено уголовное дело после страшного ДТП с маршруткой

Происшествия 18.05.2019 10:14
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18.05.2019 10:14


Возбуждено уголовное дело в отношении водителя «МАЗа», спровоцировавшего в Волгограде ДТП с маршрутным такси, в котором пострадали 16 человек. Об этом ИА «Высота 102» сегодня сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
По её словам, водитель грузовика подозревается в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств - ч.1 ст. 264 УК РФ. Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Напомним, что «МАЗ» с номерами из Татарстана, который ехал в сторону Кировского района, задел маршрутку №15с, которая затем врезалась в световую опору. Водитель грузовика пояснил, что у машины отказали тормоза. Все это предстоит выяснить следователям. Расследованием дела занимается следственная часть УМВД по г. Волгограду. 
Напомним, ДТП произошло в пятницу около 19.30 на Второй Продольной магистрали в районе остановки «Нефтяной техникум». «МАЗ» врезался в пассажирскую «Газель», которую отбросило в столб. По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза. Помощь гражданам оказывали 10 бригад «Скорой помощи». Пострадали 16 человек, из них четверо получили тяжелые травмы. Пострадавших госпитализировали в больницы скорой помощи №7 и №25. Маршрутка №15С является заказной - в реестре официальных городских маршрутов такой номер отсутствует.

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