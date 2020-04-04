Общество 04.04.2020 22:10
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04.04.2020 22:10
ГКУ «Исполнительная дирекция Волгоградской области» отменило закупку десяти автомобилей почти за 20 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее извещение появилось на сайте госзаказов. О причине отмены аукциона не сообщается.
С этой закупкой все не заладилось с самого начала. Первая попытка приобрести новые автомобили провалилась после того, как Волгоградское УФАС нашло нарушение законов о конкуренции и контрактной системы закупок и отменило аукцион. Вторая попытка также не удалась – все заявки участников заказчик признал несоответствующими технической документации. При этом поступившую жалобу на нарушение закона антимонопольный орган тогда признал необоснованной. Третий объявленный аукцион снова «споткнулся» о жалобу волгоградца Евгения Кочегина, которую должны были рассмотреть в УФАС 6 апреля. Однако накануне заказчик сам принял решение об отмене аукциона.
Напомним, ранее региональные власти объясняли необходимость приобретения новых машин износом автопарка. На днях волгоградец Евгений Кочегин обратился к руководству региона с просьбой отказаться от планов по закупке автомобилей, а сэкономленные средства направить на оснащение больниц и приобретение необходимых материалов для борьбы с коронавирусной инфекцией.
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