Происшествия 04.04.2020 13:26
0
04.04.2020 13:26
Трагедия произошла в Старополтавском районе накануне. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации, в 06-30 час. 34-летний водитель, управляя автомашиной «Шевроле Круз», двигаясь по автодороге «Иловатка-Старая Полтавка-Палласовка-Николаевск», на 82 км. не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась. В результате ДТП 32-летний пассажир от полученных травм скончался на месте, водитель с различными травмами был доставлен в больницу, где впоследствии тоже умер.
Реклама
Рванула на красный: в Волгограде пятилетний ребенок получил травму в ДТП с «Ладой Калиной»04.04.2020 14:05
Происшествия 04.04.2020 14:05
Волгоградка закопала убитого топором мужчину на берегу Ахтубы и сдалась04.04.2020 09:56
Происшествия 04.04.2020 09:56
Автомобиль перевернулся на скорости в центре Волгограда03.04.2020 20:02
Происшествия 03.04.2020 20:02
Житель Волгоградской области устроил стрельбу из автомата у кафе03.04.2020 16:36
Происшествия 03.04.2020 16:36
Жительнице Котово грозит 40-тысячный штраф за нарушение режима самоизоляции03.04.2020 09:39
Происшествия 03.04.2020 09:39
В Волгограде прикрыли работающий в пандемию массажный салон (ВИДЕО)02.04.2020 13:33
Происшествия 02.04.2020 13:33
В Волжском жильцов многоэтажки из-за пожара вывели из квартир на улицу02.04.2020 11:57
Происшествия 02.04.2020 11:57
Под Волгоградом клубничную плантацию спасают от огня02.04.2020 11:01
Происшествия 02.04.2020 11:01
В Волжском машина после ДТП «улетела» в столб02.04.2020 09:29
Происшествия 02.04.2020 09:29
Полиция назвала фейком сообщения о санобработке квартир волгоградцев от вируса01.04.2020 16:02
Происшествия 01.04.2020 16:02
В Волгоградской области трое вымогателей "кошмарили" посетителей баров01.04.2020 08:41
Происшествия 01.04.2020 08:41
В Волгоградской области двое наркосбытчиков торговали «синтетикой» на широкую ногу31.03.2020 09:14
Происшествия 31.03.2020 09:14
На севере Волгограда полыхает пойма реки Мечетки30.03.2020 19:30
Происшествия 30.03.2020 19:30
Под Волгоградом полыхает пожар у дачного массива30.03.2020 15:34
Происшествия 30.03.2020 15:34
В Волгоградской области перевернулась иномарка с компанией молодежи: погибла девушка30.03.2020 09:48
Происшествия 30.03.2020 09:48
Реклама