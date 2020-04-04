Происшествия

В Волгоградской области в перевернувшемся автомобиле погибли двое молодых мужчин

Происшествия 04.04.2020 13:26
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04.04.2020 13:26


Трагедия произошла в Старополтавском районе накануне. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области,  по предварительной информации, в 06-30 час. 34-летний водитель, управляя автомашиной «Шевроле Круз», двигаясь по автодороге  «Иловатка-Старая Полтавка-Палласовка-Николаевск», на 82 км. не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась. В результате ДТП 32-летний пассажир от полученных травм скончался на месте, водитель с различными травмами был доставлен в больницу, где впоследствии тоже умер.

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