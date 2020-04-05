Аналитики подсчитали, сколько волгоградцев готовы стать банкротами

Экономика 05.04.2020 09:48
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05.04.2020 09:48
Аналитики Финансового университета при правительстве РФ выяснили планы жителей России по стабилизации своего материального положения, подорванного экономическим кризисом и последовавшими за ним событиями, связанными с распространением коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102», 6% опрошенных волгоградцев признались, что рассматривают возможность пройти процедуру банкротства. Еще 4% волгоградцев рассказали, что знают о кредитных каникулах и не исключают вариант воспользоваться ими.
Согласно исследованию, больше всего желающих обанкротиться проживает в Москве, Тольятти, Астрахани - 7%. Меньше всего таких оказалось в Симферополе – 1%. Готовых воспользоваться кредитными каникулами больше всего в Сочи и в Москве – 6% опрошенных, а меньше всего – в Махачкале – 1%.
Между тем, в прошлом году процедуру банкротства в России прошли 68 тысяч 980 человек. В этом году их число может вырасти до 140 тысяч. При условии внедрения упрощенной процедуры в России банкротами могут стать около 300 тысяч человек, прогнозируют аналитики.
Справка. Опрос проводился в городах России населением выше 250 тысяч человек.
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