В Волгоградской области за сутки не выявили новых больных коронавирусом

Здравоохранение 02.04.2020 12:19
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02.04.2020 12:19
Количество заболевших коронавирусом в Волгоградской области за последние сутки не изменилось. В инфекционной больнице №1 по-прежнему лечатся 8 человек. Как заявил сегодня на брифинге заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов, пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, заболевание во всех случаях протекает в легкой форме, сообщает ИА «Высота 102».
С эндемичных территорий прибыли в регион и находятся под наблюдением медиков на сегодняшний день находится 4213 человек. В режиме самоизоляции на дому остаются 3451 человек. В больницах лежат 60 человек, в том числе 50 взрослых и 13 детей. Общее количество обследованных - 3822 человека.
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