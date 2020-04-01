









Индивидуальный и адресный подход к предпринимателям должны применять налоговые органы Волгоградской области. Об этом сегодня на совещании с руководством регионального УФНС, ведущих финансовых институтов региона заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации области. По словам главы региона, бизнесу в нынешних тяжелых экономических условиях в связи с пандемией нужно объяснять – на какие послабления может пойти налоговая служба, а на каких нет. «Нужно поддержать тех, кому сейчас по-настоящему трудно, минимизировать риски и потери для реального сектора экономики», - отметил Бочаров.

Накануне администрация региона представила первый региональный пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса общим объемом четыре миллиарда рублей. В частности, предлагается кратное снижение ставок по налогу, взимаемому при упрощенной системе налогообложения; временное освобождение (на три месяца), а затем отсрочка на полгода арендной платы за государственное и муниципальное имущество; существенное снижение платы за размещение нестационарных торговых объектов и ярмарок, а также ряд других механизмов. В настоящее время разрабатывается второй пакет мер поддержки коммерческого сектора с учетом поступивших предложений по социально-ориентированным предприятиям, с упором на инвестиционную поддержку бизнеса.











