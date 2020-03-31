За семечки ответят: обманувшие нескольких фермеров мошенники из Урюпинска идут под суд

Расследования 31.03.2020 12:38
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31.03.2020 12:38
Мошенники, обманувшие несколько фермеров в Волгоградской области, идут под суд . Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, сегодня утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего и 36-летнего жителей Урюпинска. Они обвиняются в нескольких эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размерах. Также перед судом предстал 35-летний житель Урюпинска, обвиняемый в пособничестве при совершении мошеннических действий - уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.
По версии следствия, в 2017 году на пособника было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Спектр» для создания видимости хозяйственной деятельности.
В дальнейшем сообщники находили фермеров, реализующих семена подсолнечника, и договаривались о покупке товара.
Посредством электронной почты в адрес сельхозтоваропроизводителей направлялись бланки договоров, которые, по словам потенциальных покупателей, должны были заполняться после поставки продукции.
Однако, как только фермеры передавали подсолнечник, злоумышленники перепродавали продукцию на территории Воронежской области и больше на связь с продавцами не выходили.
Всего таким способом с октября 2017 года по январь 2018 года 36-летнему обвиняемому при пособничестве знакомого удалось похитить имущество стоимостью более 5 млн рублей, принадлежащее пяти фермерам из Новониколаевского, Новоаннинского, Киквидзенского и Михайловского районов.
Кроме того, действуя группой лиц по предварительному сговору, в декабре 2017 года при аналогичных обстоятельствах 42-летний и 36-летний фигуранты уголовного дела похитили семена подсолнечника стоимостью свыше 1,7 млн рублей, принадлежащие фермеру из Новониколаевского района.
Также ранее судимому за подобные деяния 42-летнему обвиняемому инкриминируется еще 4 аналогичных преступлений. На основании устной договоренности путем самовывоза продукции ему удалось похитить у фермеров пшеницу, кукурузу и подсолнечник стоимостью свыше 8,3 млн рублей.
Вину в содеянном 42-летний и 37-летний фигуранты уголовного дела признают полностью, их 35-летний сообщник – отрицает.
Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование уголовных дел проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Уголовные дела направлены прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Новониколаевский районный суд.
Ожидать суда двое обвиняемых, признавших вину, будут под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Третий фигурант уголовного дела находится под стражей.
В качестве максимального наказания за содеянное может быть назначено лишение свободы на срок до 10 лет.
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