ПСБ запускает программу поддержки для малого и среднего бизнеса

Экономика 30.03.2020 09:32 Новости компаний
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30.03.2020 09:32 Новости компаний
ПСБ запускает кредитные каникулы сроком на 3 месяца для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса: кафе, рестораны, гостиницы, предприятия розничной и оптовой торговли, салоны красоты, фитнес-клубы, театры, турагентства. Для предприятий МСБ из других отраслей будет предусмотрена упрощенная процедура реструктуризации задолженности по кредитам, решения будут приниматься на индивидуальных условиях. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Для клиентов малого бизнеса по кредитным продуктам «Без Бумаг» и «Бизнес-онлайн» в апреле будет доступна процедура удаленной реструктуризации кредита без посещения офиса банка.
Также в период с 1 апреля по 31 мая ПСБ отменяет комиссию за ведение расчетного счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и отменяет фиксированные комиссии по эквайрингу при снижении оборотов.
«ПСБ продолжает разрабатывать дополнительные меры поддержки для клиентов МСБ, пострадавших от коронавируса, –– отмечает Константин Басманов, глава блока среднего и малого бизнеса ПСБ, –– мы понимаем в какой сложной ситуации оказались предприятия малого и среднего бизнеса и поэтому стараемся минимизировать их текущие расходы».
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