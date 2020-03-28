В Волгограде резко подорожало народное средство от коронавируса

Общество 28.03.2020 16:22
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28.03.2020 16:22
Ажиотажный спрос на корень имбиря, который якобы защищает от коронавируса, зафиксировали сегодня торговые работники в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, горожане в буквальном смысле слова сметали этот товар с прилавков.
Так, в одном из торговых павильонов в Краснооктябрьском районе продавец на весь зал призывала покупателей не брать много имбиря в одни руки, чтобы досталось всем. Однако покупательский пыл от этого разгорался все сильнее.
Сотрудники овощного магазина пояснили «Высоте 102», что люди стали скупать имбирь после того, как кто-то в Интернете заявил, что если каждый день понемногу жевать имбирь, то коронавирусом не заболеешь. «Сработало сарафанное радио, люди как с ума сошли. Чуть ли не дрались за этот имбирь», - рассказала продавец.
Сейчас найти корень этого растения в продаже уже проблематично. Во многих сетевых магазинах имбирь скупили. А в торговых палатках цена на этот товар выросла почти в 10 раз. Если раньше имбирь продавали в среднем чуть более 200 рублей за килограмм, то сейчас килограмм стоит уже 1550 рублей. Судя по наличию товара, такая цена, видимо, вразумила покупателей.
Отметим, что на фоне коронавируса спросом пользуется и чеснок. Полки с этим товаром в магазинах заметно поредели.
Между тем специалисты утверждают, что научных доказательств того, что все эти народные средства защищают от коронавирусной инфекции, нет. На всех медицинских форумах врачи заявляют, что уберечь от COVID-19 может только самоизоляция и личная гигиена. Надо избегать людных мест, тщательно мыть руки и лицо каждый раз по возвращении с улицы, после поездок на общественном транспорте, а также визитов в магазин и другие общественные места.
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