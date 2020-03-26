В Волгограде сгорела полицейская «ГАЗель»

Происшествия 26.03.2020 19:15
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26.03.2020 19:15
"ГАЗель" отдела полиции Ворошиловского района сгорела сегодня вечером на улице Ангарской в Дзержинском районе Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД. Задымление моторного отсека с последующим возгоранием произошло во время движения автомобиля. Пострадавших нет. В момент происшествия в "ГАЗели" находится один водитель, который пытался потушить возгорание при помощи огнетушителя.
В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о возгорании "ГАЗели" поступило в оперативные службы в 18:45. Транспортное средство горело по всей площади. Пожар за 10 минут ликвидировали пожарные расчёты 21-й пожарно-спасательной части. Причины возгорания устанавливаются.
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