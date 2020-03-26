В Волгограде 220-килограммовая женщина стала мамой здоровой дочки





Уникальные роды приняли врачи Волгоградского перинатального центра №2. Как рассказали ИА «Высота 102» в медучреждении, в центр поступила беременная женщина с массой тела почти 220 килограммов. Будущая мама сразу попала под наблюдение лучших специалистов и главного врача ВОКПЦ №2 Татьяны Александровны Веровской. В результате удалось пролонгировать беременность, протекающую на фоне тяжелых патологий здоровья женщины. Пациентка относилась к высочайшей группе риска по развитию осложнений. Но благодаря слаженной работе сотрудников ЦРБ и перинатального центра женщина благополучно выносила долгожданную и желанную беременность.

18 марта волгоградке провели операцию, к которой готовились заранее. Были приглашены смежные специалисты из других лечебных учреждений (кафедры акушерства и гинекологии ФУВ, кафедры анестезиологии и реанимации ВолГМУ, сотрудники ГБУЗ «ГКБСМП №25»). Технически сложная и уникальная операция выполнялась расширенной бригадой сотрудников перинатального центра. На свет появилась здоровая девочка весом 2470 граммов и ростом 49 см.

В настоящее время мама и новорожденная чувствуют себя удовлетворительно и находятся под наблюдением медиков.



