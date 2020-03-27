Юрий Чехов: Главная задача – сохранить трудовые коллективы

Председатель регионального отделения «Деловой России» Юрий Чехов заявил о том, что деловое сообщество подготовило перечень предложений по поддержке предпринимателей в условиях распространения коронавируса. Соответствующее обращение от Деловой России будет направлено губернатору Андрею Бочарову. Корреспондент ИА "Высота 102" встретился с Юрием Викторовичем и узнал, как волгоградский бизнес готовится к возможной эпидемии в регионе.





- Юрий Викторович, в ряде СМИ и телеграм-каналов прозвучало мнение о том, что местный бизнес не собирается обсуждать ситуацию, сложившуюся в экономике в условиях пандемии. Якобы молчит бизнес-сообщество, молчит и «Деловая Россия», представляющая интересы волгоградских предпринимателей.

- Это далеко не так. Сегодня идет обобщение и анализ ситуации. Откровенно говоря, достаточно сложно было сразу понять масштаб разворачивающегося экономического кризиса, связанного с пандемией. И только сейчас мы имеем возможность просчитать последствия. Очень многие вопросы также нужно рассматривать с учетом того, какую позицию займет Правительство РФ и местные власти.

На этой неделе региональное отделение «Деловой России» провело экстренное совещание, на котором был подготовлен перечень мер по поддержке волгоградского бизнеса. Надо сказать, что мы внимательно изучили предложения, с которыми выступил Президент в своем обращении к нации. Многое из того, что Владимир Путин озвучил, мы считаем своевременными и необходимыми мероприятиями, однако на нашем региональном уровне есть своя специфика, которую мы отразили в перечне предложений.

На следующей неделе «Деловая Россия» будет встречаться с профильными вице-губернаторами, чтобы получить обратную связь по нашей инициативе. Дело в том, что сейчас очень важно согласовать позиции, чтобы предложенные нами меры были приняты и реализованы в самое ближайшее время.

В следующем интервью я обязательно расскажу об итогах наших переговоров и о предложениях по поддержке бизнеса более подробно.





- Что сегодня в нашей области предпринимается для поддержки бизнеса, и чего, может быть, не хватает?

- Хотелось бы прямого диалога с властью, но не в формате общественных структур, а диалога профессионального и предметного. Поясню на примере. У нас есть заместители губернатора, курирующие определенные отрасли. У каждого есть подведомственные комитеты и целые аппараты. Именно руководители и специалисты этих ведомств должны напрямую встречаться с владельцами бизнеса для выработки конкретных мер с учетом ситуации, складывающейся именно в данной сфере. К слову сказать, по одному из объектов моего бизнеса с таким предложением вышли представители комитета промышленности и торговли – готовы встречаться и искать выходы. Однако, насколько я знаю, другие отрасли не получают необходимого внимания со стороны власти.

Часто мы видим подмену этого «прямого диалога» между руководством и бизнесом, когда некие общественники берут на себя функцию «передатчика», «прокладки» между предпринимательскими структурами и региональными чиновниками. А сегодня, как никогда, важны оперативные и выверенные решения.

Один пример: в Волгограде на фоне пандемии коронавируса отменены все деловые, научные и туристические мероприятия. Как следствие – волгоградский гостиничный бизнес, который обслуживал туристов, командировочных и участников всевозможных конференций, в тяжелейшем состоянии. Что сейчас делать гостиницам – сокращать людей? Оплачивать или не оплачивать вынужденные отпуска сотрудникам? К сожалению, нет согласованности действий, каждый решает сам. С похожими проблемами сталкиваются и другие отрасли экономики.

По моему мнению, в данной ситуации власть должна принимать непосредственное участие в этих процессах. В таком случае отраслевые руководители областной администрации могут стать центрами, вокруг которых будут объединяться крупный, средний и малый бизнес для обсуждения и разработки управленческих решений в условиях кризиса.





ГЛАВНОЕ – СОХРАНИТЬ КОЛЛЕКТИВЫ

- Какая главная задача сегодня стоит перед предпринимателями региона? На что в первую очередь они должны направить свои силы?

- Задача любого руководителя в нашей ситуации – сохранить трудовые коллективы. Это сегодня самая главная ответственность за каждым владельцем бизнеса. Сегодняшний кризис – проверка, и ее нужно пройти достойно. Я буду стараться и сохранить людей, и продолжать стройки, которые запланированы. Не знаю, что будет в итоге, не могу зарекаться, но я осознаю свою ответственность перед сотрудниками. Нужно также понимать, что именно в этом вопросе никакая власть нам не поможет. У чиновников своих проблем сейчас хватает. Нельзя эту проблему перекладывать на других.

Сейчас, например, к нам в «Деловую Россию» приходят коммерсанты с жалобами и претензиями к своим арендодателям, якобы они должны войти в положение и снизить цены. Однако арендодатель – это тоже бизнес, и ему никто убытки не возместит. Нужно понимать, что сейчас все предприниматели в одинаковом положении.





ПУТИ ВЫХОДА

- Что касается непосредственно мер борьбы с распространением коронавируса. Как должны действовать предприниматели, чтобы их объекты не стали очагами распространения инфекции?

- Борьба с коронавирусом – абсолютно новый для нас вызов. Я могу сказать только о своем бизнесе. Сейчас мы заключили договор с СЭС и вводим санитарную обработку, определяем целый комплекс мер, который распространится на оптовый рынок, на торгово-развлекательные центры и другие наши площадки. Я считаю, что санобработка сегодня должна быть повсюду – и в фитнес-центрах, и в салонах красоты, и в магазинах. Но везде своя специфика! Предприниматели сегодня нуждаются в четких рекомендациях от профильных ведомств: каким образом проводить санобработку, какие методы борьбы с инфекцией должны применяться. Пока такой информации не поступало. Я вижу, что сейчас бизнес сам предпринимает шаги, чтобы уберечь своих сотрудников и клиентов. Однако делается ли это правильно, достаточно ли этого? Большой вопрос! И без специалистов здесь нам будет очень сложно разобраться.





- В новостях появились сообщения о том, что такие богатейшие люди России, как Потанин и Фридман, приняли решение выделить по миллиарду рублей на борьбу с эпидемией. На местном уровне есть такие примеры?

- Вы знаете, у волгоградцев часто бытует мнение, что крупные бизнесмены зарабатывают деньги и только складывают их в «кубышку». Однако это совершенно не соответствует действительности. Во-первых, крупный бизнес на протяжении последних лет много вкладывал не только в собственное развитие, но и в благоустройство общественных территорий. Во-вторых, сегодня большинство волгоградских предпринимателей, так или иначе, занимаются благотворительностью и поддержкой различных групп населения.

Сегодня мы смотрим на страны, которые сражаются с пандемией коронавируса, и видим, как оказывают реальную поддержку врачам и сотрудникам больниц. Пиццерии кормят бесплатно, их размещают в гостиницах, идет постоянное перечисление средств в созданные по этому случаю фонды. Я абсолютно убежден, что и российский бизнес должен оказывать помощь людям, которые оказались сейчас на «передовой».