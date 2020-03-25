



С начала 2020 года Волгоградский филиал РСХБ выдал заемщикам АПК около 1,64 млрд.руб., что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 10% . Объем долгосрочных кредитов, выданных агропромышленному комплексу, составил 640 млн. рублей, краткосрочных – 1 млрд. рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.

В рамках программы льготного кредитования в 2020 году клиенты Волгоградского филиала Банка уже получили более 1,19 млрд. рублей. Кредитные средства использовались на пополнение оборотных средств, на строительство, модернизацию и реконструкцию овощехранилищ и животноводческих комплексов, а также на приобретение сельскохозяйственной техники и животных. Увеличение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев, появлением специальных программ с кредитными условиями, расширением перечня банковских продуктов и услуг, предназначенных для крупных агропредприятий и для малых хозяйств.

Анализ целей кредитования показал, что заемные средства клиенты АПК преимущественно использовали на финансирование краткосрочных целей – 1 млрд.рублей. Основными целями также стали кредиты на строительство, модернизацию и реконструкцию комплексов АПК (644,1 млн.рублей).

В минувшем году филиал выдал заемщикам АПК кредитные средства по 182 кредитным договорам.

«Кредитная поддержка сельхозтоваропроизводителей - одно из приоритетных направлений деятельности филиала. В работе с аграриями мы учитываем специфику и сезонность бизнеса. Для предприятий аграрного бизнеса в Банке разработана широкая линейка продуктов: кредиты на текущие и инвестиционные цели, различные по ставкам, предоставлению обеспечения и срокам кредитования», - отметил директор Волгоградского филиала Андрей Гавриленко.

В 2020 году Банк планирует обеспечить объем выдачи кредитов заемщикам агропромышленного комплекса не ниже уровня 2019 года.



