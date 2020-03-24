Раннее весеннее половодье в Волгоградской области грозит засухой в Волго-Ахтубинской пойме





Увеличение расходов воды на Волжской ГЭС в конце марта не является вынужденной мерой для поддержания безопасного уровня в водохранилище, зато может обернуться очередной засухой в Волго-Ахтубинской пойме. Так считает президент Волгоградской межрегиональной экологической академии, заслуженный эколог России Владимир Лобойко.

«На Волжской ГЭС с 22 марта начали сброс воды сверх турбинных. Холостые сбросы составили 1050 кубических метров в секунду, расход воды в водохранилище – 11660 кубических метров в секунду. Всего получается около 13 тысяч. Это очень много для марта. А 23 марта объемы холостых сбросов и расхода воды еще больше увеличили. При этом нужды в этом, на мой взгляд, нет. Форсированный подпорный уровень, или как его еще называют безопасный уровень в водохранилище находится на отметке 16,2 метра, а наивысший уровень воды – 15 метров. То есть до приближения к опасной отметке еще очень далеко. Тем не менее на Волжской ГЭС снова начали освобождаться от запасов и начали сброс гораздо раньше положенного времени», - рассказал ИА «Высота 102» Владимир Лобойко.

«Я бы очень хотел ошибиться в своих прогнозах, но Волго-Ахтубинская пойма опять будет засыхать без воды. Сомневаюсь, что энергетики в конце апреля-начале мая продержат хотя бы неделю максимальных сбросов – по 27 кубических метров в секунду. Потом, как обычно, разведут руками и скажут, что запасов в водохранилище нет», - считает эколог.

Между тем, по сообщению пресс-службы Волжской ГЭС установленные Росводресурсами среднесуточные сбросные расходы с 21 по 25 марта составят 11500 – 12500 м³/с, с 26 марта по 8 апреля - 13500 ± 500 м³/с, 9 апреля – 16000 – 17000 м³/с, 10 апреля - 19000±500 м³/с. «Волжская ГЭС работает в режиме специального весеннего попуска в интересах рыбного и сельского хозяйства», - заверили здесь.

Напомним, ранее высказывалось мнение, что предстоящий паводок может стать худшим за последние годы. Хотя Волго-Ахтубинская пойма давно уже «не пила досыта». С целью обводнения испытывающих недостаток влаги территорий в пойме еще в прошлом году приступили к строительству водопропускных плотин и к очистке ериков. На эти цели регион начал получать миллиарды рублей из федерального бюджета. Между тем, напомнил Владимир Лобойко, каскад водохранилищ создавался как раз для того, чтобы регулировать маловодные и полноводные годы. Однако в последнее время, считает эксперт, интересы энергетиков стали превалировать над необходимостью соблюдения экологического баланса.



