Экономика

Экономический эффект от установки интеллектуальных систем учета электроэнергии на юге страны превысил 1,1 млрд рублей

Экономика 24.03.2020 12:54 Новости компаний
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24.03.2020 12:54 Новости компаний


Экономический эффект от установки интеллектуальных систем учета в зоне деятельности ПАО «Россети Юг» в 2019 году составил 244,3 млн кВт*ч электроэнергии или 1,1 млрд рублей. Такой объем электроэнергии Ростовская или Волгоградская область потребляет в течение 5 дней, включая всю промышленность, инфраструктуру и население, а Астраханской области этого хватит на 18 дней. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, наибольший эффект от установки умных счетчиков наблюдается в Ростовской области, где экономия составила 85,1 млн кВт*ч или 468,1 млн рублей в денежном выражении. 
В Астраханской области умные счетчики сэкономили 83,1 млн кВт*ч или 335,1 млн рублей.  В Волгоградской области экономический эффект свыше 72,7 млн кВт*ч или 311,2 млн рублей. Приборы учета нового поколения, установленные в Республике Калмыкия, сэкономили 3,3 млн кВт*ч или 16,5 млн рублей. 
«Помимо того, что приборы учета с удаленным сбором данных позволяют наладить достоверный учет электроэнергии, выявить и предотвратить хищения электроэнергии, они анализируют режимы потребления, «видят» отклонения параметров энергоснабжения, позволяют оперативно реагировать на сбои в сети. Потребители получают возможность контролировать качество оказываемых услуг и управлять своими расходами на электроэнергию посредством многотарифного учета.  При этом они избавлены от ответственности по содержанию и обслуживанию счетчиков, необходимости самостоятельно передавать данные о потреблении», - отметил генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев.
Сегодня во всех филиалах компании функционируют порядка 170 тысяч приборов учета нового поколения. До конца 2020 года планируется установка ещё более 88 тысяч приборов учета. Установка интеллектуальных систем учета является частью программы цифровой трансформации компании до 2030 года. 

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