Бывший замгубернатора Волгоградской области «прокололся» из-за коронавируса





Высшая школа экономики созовет комиссию по этике из-за слов преподавателя философского факультета Олега Матвейчева о «либеральной сволоте» и 37-м годе. Об этом сообщает Lenta.ru. Накануне Матвейчев опубликовал на своей странице в Facebook пост, где призвал «уничтожить хирургическим путем» и «эвакуировать в северные края» либералов и оппозиционеров. Позже в тот же день он сообщил, что Facebook «удалил троль-пост». Поводом для такого высказывания послужила сцена, которую он наблюдал в одном аэропорту, где одна пара после возвращения в Россию отказывалась подчиняться требованиям сотрудников Роспотребнадзора заполнить анкеты – меры, которая была введена в целях недопущения распространения инфекции. Философ Олег Матвечев написал: «Эта сволота нас потом заражает. Именно из-за этой либеральной сволоты умирают наши близкие».

Руководство университета, где работает профессор, в свою очередь, назвало его высказывание неприемлемым, так как оно содержит мотивы ненависти и вражды. Там добавили, что обратились в комиссию ученого совета по этике с просьбой дать оценку высказыванию профессора.

ИА "Высота 102 напоминает, что Олег Матвейчев работал заместителем губернатора Волгоградской области с 2011 по 2012 годы и отвечал за внутреннюю информационную политику в период, когда регионом руководил Анатолий Бровко. До назначения в администрацию Волгоградской области он оскандалился другим громким заявлением, когда изъявил желание «ещё раз намотать на гусеницы танков» противников действующей власти.

Впрочем, на карьере Олега Матвейчева это никак не отразилось. После непродолжительной работы в регионе он потрудился в администрации президента, а сейчас является профессором ВШЭ.



